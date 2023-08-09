В копилке нашей страны 122 награды. В Беларуси завершается шестой соревновательный день II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Зрелищное шоу, море ярких эмоций и по-настоящему красивый спорт дарят зрителям и болельщикам участники II Игр стран СНГ. В Беларуси шестой соревновательный день масштабного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой минуте в нашей медальной копилке более сотни наград. В рейтинге наша страна по-прежнему на второй строке. В лидерах сборная России, а третье место у атлетов из Узбекистана.