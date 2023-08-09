В копилке нашей страны 122 награды. В Беларуси завершается шестой соревновательный день II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Зрелищное шоу, море ярких эмоций и по-настоящему красивый спорт дарят зрителям и болельщикам участники II Игр стран СНГ. В Беларуси шестой соревновательный день масштабного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этой минуте в нашей медальной копилке более сотни наград. В рейтинге наша страна по-прежнему на второй строке. В лидерах сборная России, а третье место у атлетов из Узбекистана.
Однако итоговая картина дня еще может измениться. В Солигорске зрители следят за финальными поединками борцов. Награды разыгрывают в десяти весовых категориях. А в столичном «Олимпийском» уже завершилась жаркая борьба между командами по пляжному футболу Беларуси и Ирана.
Читайте также:
Белорусские тяжелоатлеты завоевали 4 медали на II Играх стран СНГ 9 августа
Белорусские гандболистки взяли серебро на II Играх стран СНГ – они чуть-чуть уступили россиянкам
Не только удобно, но и стильно. Вот как создавалась форма для спортсменов на II Игры стран СНГ