Прямой эфир

В копилке нашей страны 122 награды. В Беларуси завершается шестой соревновательный день II Игр стран СНГ

09 августа 2023 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зрелищное шоу, море ярких эмоций и по-настоящему красивый спорт дарят зрителям и болельщикам участники II Игр стран СНГ. В Беларуси шестой соревновательный день масштабного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой минуте в нашей медальной копилке более сотни наград. В рейтинге наша страна по-прежнему на второй строке. В лидерах сборная России, а третье место у атлетов из Узбекистана.

В копилке нашей страны 122 награды. В Беларуси завершается шестой соревновательный день II Игр стран СНГ-1

Однако итоговая картина дня еще может измениться. В Солигорске зрители следят за финальными поединками борцов. Награды разыгрывают в десяти весовых категориях. А в столичном «Олимпийском» уже завершилась жаркая борьба между командами по пляжному футболу Беларуси и Ирана.

Читайте также:

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 4 медали на II Играх стран СНГ 9 августа

Белорусские гандболистки взяли серебро на II Играх стран СНГ – они чуть-чуть уступили россиянкам

Не только удобно, но и стильно. Вот как создавалась форма для спортсменов на II Игры стран СНГ

# Игры стран СНГ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские тяжелоатлеты завоевали 4 медали на II Играх стран СНГ 9 августа
09 августа 2023 15:13

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 4 медали на II Играх стран СНГ 9 августа

Победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе Дарья Чуприс: «Я очень довольна бронзовой медалью»
09 августа 2023 14:51

Победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе Дарья Чуприс: «Я очень довольна бронзовой медалью»

Белорусские гандболистки взяли серебро на II Играх стран СНГ – они чуть-чуть уступили россиянкам
09 августа 2023 14:20

Белорусские гандболистки взяли серебро на II Играх стран СНГ – они чуть-чуть уступили россиянкам