Не только удобно, но и стильно. Вот как создавалась форма для спортсменов на II Игры стран СНГ

Пока атлеты блистают на вершине Олимпа, наша съемочная группа отправилась выяснять, как создавалась их яркая и стильная экипировка.

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета:

Мы сформировали категории лиц, для которых нам нужна форма, уже имели к этому моменту бренд II Игр стран СНГ: логотип, талисман и слоган. И на этом базисе разрабатывали экипировку, то есть смотрели варианты имплементирования логотипа, как лучше сделать. Разработали градацию, исходя из фирменного стиля уже Игр стран СНГ, перенесли это все на форму.

На футболках ожил образ василька – визитной карточки Беларуси. В одежде преобладают белые и синие оттенки.

Виталий Островский:

У нас было порядка 15 000 изделий, наименований, вы можете представить, какие это объемы, то есть фабрика работала по производству буквально круглосуточно. Было 2,5 месяца на изготовление производства этой экипировки, но я считаю, что справились на высоком уровне. Отзывы, которые мы получили, они положительные, все отмечают визуал, дизайн действительно, говорят, получилось стильно, современно.

Made in Belarus. Координаты: город Пинск. Полесская фабрика принарядила более тысячи волонтеров, медиков, представителей допингового контроля и, конечно же, наших спортсменов.