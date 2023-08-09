Не только удобно, но и стильно. Вот как создавалась форма для спортсменов на II Игры стран СНГ
Валерия Яскевич, корреспондент:
Литры красок и километры тканей использовали для создания спортивной одежды на II Играх стран СНГ.
Пока атлеты блистают на вершине Олимпа, наша съемочная группа отправилась выяснять, как создавалась их яркая и стильная экипировка.
Виталий Островский, начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета:
Мы сформировали категории лиц, для которых нам нужна форма, уже имели к этому моменту бренд II Игр стран СНГ: логотип, талисман и слоган. И на этом базисе разрабатывали экипировку, то есть смотрели варианты имплементирования логотипа, как лучше сделать. Разработали градацию, исходя из фирменного стиля уже Игр стран СНГ, перенесли это все на форму.
На футболках ожил образ василька – визитной карточки Беларуси. В одежде преобладают белые и синие оттенки.
Виталий Островский:
У нас было порядка 15 000 изделий, наименований, вы можете представить, какие это объемы, то есть фабрика работала по производству буквально круглосуточно. Было 2,5 месяца на изготовление производства этой экипировки, но я считаю, что справились на высоком уровне. Отзывы, которые мы получили, они положительные, все отмечают визуал, дизайн действительно, говорят, получилось стильно, современно.
Made in Belarus. Координаты: город Пинск. Полесская фабрика принарядила более тысячи волонтеров, медиков, представителей допингового контроля и, конечно же, наших спортсменов.
Виталий Островский:
Давайте продемонстрирую вам экипировку нашей сборной на II Играх стран СНГ, начнем с комплекта для церемонии награждения. Такая ветровка, спортсмены в ней выходят за медалями, на церемонии открытия также представлены в данной форме. Помимо нее в комплект входит в такой же стилистике выполненная майка. И дополняют весь комплект брюки.
Легкие и практичные. Парадно выглядят и тренировочные комплекты.
Виталий Островский:
Туда входят х/б костюм, туда входят синтетические майки, хлопковые изделия, жилетка обязательно. Жилетка выполнена из современного материала изософт, то есть это такой утеплитель синтетический, его большой плюс в том, что он практически невесомый, то есть она очень легкая.
Покорять пьедестал готовы.
Виталий Островский:
Очень комфортно, удобная, в стилистике общей концепции нашей формы, также идет ветровка с флагом, с капюшоном, на затяжках. Специально рюшечки, чтобы регулировать ее кому как удобно.
Каждый спортсмен получал форму в фирменном рюкзаке также белорусского производства.
Виталий Островский:
Тут используется светоотражающая надпись «Беларусь». Достаточно вместим, удобно, практично, то есть уже не первый год таким рюкзаком наши спортсмены пользуются.
А завершает спортивный лук пара новеньких, удобных кроссовок.
Виталий Островский:
На данный момент я вам продемонстрировал женский комплект экипировки на II Игры стран СНГ. Мужской комплект очень похож, единственное, что женские вещи приталенные идут на фигуру женскую.
При пошиве учли все пожелания спортсменов, ведь форма должна быть не только красивой, но и удобной.