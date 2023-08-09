Белорусские тяжелоатлеты завоевали 4 медали на II Играх стран СНГ 9 августа

Новости Беларуси. Очередную россыпь наград завоевали 9 августа белорусские тяжелоатлеты. Благодаря их усилиям наша медальная копилка потяжелела на четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вице-чемпионом Игр в весовой категории до 102 килограммов стал Евгений Тихонцов. В двоеборье он набрал 391 килограмм. Наш чемпион мира и Европы всего на 1 килограмм показал результат меньше, чем победитель, россиянин Георгий Купцов. Еще один белорусский спортсмен Сергей Шаренков в этой же дисциплине замкнул тройку лидеров.

В категории 109 килограммов бронзу завоевал титулованный белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов. Наш олимпийский чемпион 2008 года показал результат 361 килограмм по итогам двух упражнений. Победителем Игр стал Дадаш Дадашбейли. Отметим, результат, показанный в Гродно, позволил бы азербайджанцу бороться за золото прошлогоднего чемпионата мира.