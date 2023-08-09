Прямой эфир

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 4 медали на II Играх стран СНГ 9 августа

09 августа 2023 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередную россыпь наград завоевали 9 августа белорусские тяжелоатлеты. Благодаря их усилиям наша медальная копилка потяжелела на четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 4 медали на II Играх стран СНГ 9 августа-1

Вице-чемпионом Игр в весовой категории до 102 килограммов стал Евгений Тихонцов. В двоеборье он набрал 391 килограмм. Наш чемпион мира и Европы всего на 1 килограмм показал результат меньше, чем победитель, россиянин Георгий Купцов. Еще один белорусский спортсмен Сергей Шаренков в этой же дисциплине замкнул тройку лидеров.

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 4 медали на II Играх стран СНГ 9 августа-4

В категории 109 килограммов бронзу завоевал титулованный белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов. Наш олимпийский чемпион 2008 года показал результат 361 килограмм по итогам двух упражнений. Победителем Игр стал Дадаш Дадашбейли. Отметим, результат, показанный в Гродно, позволил бы азербайджанцу бороться за золото прошлогоднего чемпионата мира.

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 4 медали на II Играх стран СНГ 9 августа-7

Еще одна бронза на счету Даниила Мацкевича в категории свыше 109 килограммов.

# Игры стран СНГ # Евгений Тихонцов # Сергей Шаренков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе Дарья Чуприс: «Я очень довольна бронзовой медалью»
09 августа 2023 14:51

Победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе Дарья Чуприс: «Я очень довольна бронзовой медалью»

Белорусские гандболистки взяли серебро на II Играх стран СНГ – они чуть-чуть уступили россиянкам
09 августа 2023 14:20

Белорусские гандболистки взяли серебро на II Играх стран СНГ – они чуть-чуть уступили россиянкам

Не только удобно, но и стильно. Вот как создавалась форма для спортсменов на II Игры стран СНГ
09 августа 2023 14:19

Не только удобно, но и стильно. Вот как создавалась форма для спортсменов на II Игры стран СНГ