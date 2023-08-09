Белорусские гандболистки взяли серебро на II Играх стран СНГ – они чуть-чуть уступили россиянкам

Новости Беларуси. Выдающимися результатами могут похвастаться и белорусские гандболистки. Наша сборная завоевала серебряные медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной площадке брестской «Виктории» встретились сильнейшие команды. Нешуточная борьба за звание чемпионов развернулась между белорусскими и российскими гандболистками.

Яркая игра случилась, а вот сильнее характер оказался у россиянок. Счет в упорной борьбе – 28:34. Первая церемония награждения прошла среди женских сборных: бронзовые чемпионы – команда Узбекистана, серебро у Беларуси, а золотые награды у России.

Ульяна Петрачкова, участница II Игр стран СНГ:

Эмоции, на самом деле, зашкаливали. Лично у меня был их переизбыток, потому что очень хотелось хорошо сыграть и выиграть. Нам удавалось и догонять, но, к сожалению, где-то что-то не получилось. Нас поломали, может, где-то, но мы не сдавались, старались. Я думаю, выложились на все 100 %!

Алексей Гумянов, главный тренер молодежной женской сборной России:

Положительные от того, что мы выиграли. Положительные от того, что побывали в прекрасном городе Бресте. Положительные от того, что мы, наверное, стали еще дружнее. И еще мастеровитее.

Брест по праву носит звание гандбольной столицы Беларуси. На домашней арене 14-кратного чемпиона Беларуси по гандболу – БГК имени Мешкова – горячо. Поддержать белорусскую команду и увидеть зрелищную игру пришли фанаты из разных городов Беларуси и России.

Мы приехали из Краснодара. Мы болеем за наших девочек поддерживаем их. Организация замечательная. Очень дружественные люди. Очень все нравится. Замечательно просто!

Шикарная площадка, даже лучше, чем мы были на чемпионате Европы. У вас зал лучше и арена ваша лучше. И в плане отношения принимающей стороны тоже все хорошо и достойно.

За 400 километров приехали, чтобы поболеть за нашу команду. И мы надеемся, что мы победим. А может, победит дружба на этих прекрасных соревнованиях.