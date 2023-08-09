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Победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе Дарья Чуприс: «Я очень довольна бронзовой медалью»

09 августа 2023 14:51
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Новости Беларуси. Четыре медали отправили в копилку сборной Беларуси представители пулевой стрельбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У девушек в упражнении из малокалиберной винтовки из трех положений сборная «Беларусь-1» в составе Дарьи Чуприс, Николь Куриленок и Елизаветы Цыдик завоевала золотую награду. В этой же дисциплине в личном турнире Дарья Чуприс стала бронзовым призером старта.

Победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе Дарья Чуприс: «Я очень довольна бронзовой медалью»-1

Дарья Чуприс, победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе:
Я очень довольна бронзовой медалью. В финале было сложнее, потому что из-за того, что очень много людей, все хлопают, это отвлекает немного. Но в целом это как опыт идет, то есть мы тренируемся выступать еще и в финале для более серьезных соревнований. Квалификация была чуть полегче, потому что там и времени больше, и в принципе можно никуда не торопиться, а в финале стоят рамки, что тоже хорошо. Это добавляет эмоций в плане адреналина.

Победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе Дарья Чуприс: «Я очень довольна бронзовой медалью»-4

Юноши определяли сильнейших в стрельбе из скоростного малокалиберного пистолета. В командном первенстве у них серебро. В индивидуальном зачете Владимир Шолохов поднялся на вторую ступень пьедестала, а Павел Муравьев замкнул тройку лидеров. Таким образом, в медальной копилке белорусских стрелков 14 наград.

# Игры стран СНГ # Дарья Чуприс # Николь Куриленок # Елизавета Цыдик # Фотофакт

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