В Китае открываются Олимпийские деревни для спортсменов

Новости Китая. 27 января в Китае официально открываются Олимпийские деревни 24-й зимней Олимпиады. Именно с этого дня в Пекин начинает прибывать основная часть атлетов, журналистов и официальных делегаций со всего мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По словам организаторов, все деревни будут находиться в так называемом «пузыре», созданном из-за пандемии коронавируса, участникам Олимпиады покидать эту территорию будет нельзя. Все необходимое для проживания, тренировок и отдыха спортсменов имеется внутри каждой деревни. Перемещаться между олимпийскими объектами можно на специализированных автобусах по выделенной полосе.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Беларусь представят 29 атлетов в 6 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, фристайл, конькобежный спорт, фигурное катание.