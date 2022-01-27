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В Китае открываются Олимпийские деревни для спортсменов

27 января 2022 15:43
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Новости Китая. 27 января в Китае официально открываются Олимпийские деревни 24-й зимней Олимпиады. Именно с этого дня в Пекин начинает прибывать основная часть атлетов, журналистов и официальных делегаций со всего мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Китае открываются Олимпийские деревни для спортсменов-1

По словам организаторов, все деревни будут находиться в так называемом «пузыре», созданном из-за пандемии коронавируса, участникам Олимпиады покидать эту территорию будет нельзя. Все необходимое для проживания, тренировок и отдыха спортсменов имеется внутри каждой деревни. Перемещаться между олимпийскими объектами можно на специализированных автобусах по выделенной полосе.  

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Беларусь представят 29 атлетов в 6 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, фристайл, конькобежный спорт, фигурное катание.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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