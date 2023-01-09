«Неман» обыграл «Юность» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Неман» взял реванш у «Юности» за недавнее поражение в чемпионате Беларуси по хоккею. Причем спасся гродненский клуб всего-то за 12 секунд до финальной сирены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

События в матче развивались следующим образом. В первом периоде отличился Ипатов. Во втором отрезке Щербаков восстановил паритет. В третьей 20-минутке соперники обменялись результативными действиями. И лишь в овертайме Крыскин принес трудовую и волевую победу «Неману». Обращаем внимание, на взятие ворот ушло всего 19 секунд после возобновления игры.

В других матчах виктории на счет записали «Металлург» и «Витебск». В турнирной таблице лидирует «Шахтер».