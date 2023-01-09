WТА и ATP представили обновлённые рейтинги. На каком месте Соболенко и Азаренко?

Женская теннисная ассоциация и ассоциация теннисистов-профессионалов представили обновленные рейтинги. Наша Арина Соболенко, которая выиграла турнир в Аделаиде, сохранила высокое пятое место в мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вне конкуренции продолжает оставаться представительница Польши Ига Швентек. При своих осталась и Виктория Азаренко. Она 25-я ракетка планеты. Что касается мужского рейтинга, то лучшим из белорусов остается Илья Ивашко. Он сделал один шаг вверх и расположился на 72-й позиции. Возглавляет реестр Карлос Алькарас.