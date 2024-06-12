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В Казани начались Игры стран БРИКС: в чём особенность этих соревнований?

12 июня 2024 17:39
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Первые игры прошли в 2017 году в Китае. Тогда их участниками стали всего около 300 спортсменов в трех дисциплинах. Сегодня Игры стран БРИКС – мультиспортивный форум, на котором будут состязаться почти 5 тысяч атлетов из более чем 60 стран мира, спортсмены разыграют 387 комплектов наград в 27 видах спорта. Среди участников немало именитых атлетов – победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Казани начались Игры стран БРИКС: в чём особенность этих соревнований?-1

На награды претендуют и белорусы. Нашу страну в столице Татарстана представляют 400 спортсменов, они выступят в 26 дисциплинах. Самые многочисленные составы – в легкой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле. Для белорусов Игры стран БРИКС – один из самых важных стартов сезона. Эльвира Граборенко и Ирина Жук, Татьяна Холодович, и Матвей Волков, Егор Шарамков и Анастасия Салос, Василина Хондошко и Дарья Наумова – во многих видах спорта наши спортсмены будут претендовать на награды. В Казань уже прибыли команды по спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, самбо, ушу, синхронному плаванию – именно в этих видах будут разыграны первые медали. Всего же в стартовый день своих обладателей найдут 23 комплекта наград.

В Казани начались Игры стран БРИКС: в чём особенность этих соревнований?-4

Игры стран БРИКС пройдут на 17 спортивных объектах, все они уже принимали многочисленные престижные мировые турниры. Да и в целом Казань считают одним из самых спортивных городов России: в свое время в столице Татарстана проходила Всемирная Универсиада, а также Игры Будущего, на которые приехали команды из 107 стран. Талисманом игр стал леопард Бриксик. Игры стран БРИКС вызывают большой интерес болельщиков. По словам организаторов, большинство финалов в разных видах спорта пройдут при аншлаге. Гарантированная поддержка будет у нашей сборной – в России хорошо знают высокий уровень белорусских спортсменов. Продлится мультиспортивный форум 11 дней, а завершатся соревнования 23 июня.

# Спортивные соревнования

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