В Казани начались Игры стран БРИКС: в чём особенность этих соревнований?

Первые игры прошли в 2017 году в Китае. Тогда их участниками стали всего около 300 спортсменов в трех дисциплинах. Сегодня Игры стран БРИКС – мультиспортивный форум, на котором будут состязаться почти 5 тысяч атлетов из более чем 60 стран мира, спортсмены разыграют 387 комплектов наград в 27 видах спорта. Среди участников немало именитых атлетов – победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На награды претендуют и белорусы. Нашу страну в столице Татарстана представляют 400 спортсменов, они выступят в 26 дисциплинах. Самые многочисленные составы – в легкой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле. Для белорусов Игры стран БРИКС – один из самых важных стартов сезона. Эльвира Граборенко и Ирина Жук, Татьяна Холодович, и Матвей Волков, Егор Шарамков и Анастасия Салос, Василина Хондошко и Дарья Наумова – во многих видах спорта наши спортсмены будут претендовать на награды. В Казань уже прибыли команды по спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, самбо, ушу, синхронному плаванию – именно в этих видах будут разыграны первые медали. Всего же в стартовый день своих обладателей найдут 23 комплекта наград.