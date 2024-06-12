Прямой эфир

Максим Марук вышел в полуфинал чемпионата мира по современному пятиборью

12 июня 2024 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Максим Марук вышел в полуфинал чемпионата мира по современному пятиборью в китайском Чжэнчжоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Марук вышел в полуфинал чемпионата мира по современному пятиборью-1

В квалификации наш атлет показал хороший результат и с четвертого места прошел в следующий раунд. Полуфиналы у мужчин состоятся в пятницу, 14 июня, а в четверг за право выступить в финале мирового форума будут сражаться наши девушки. Напомним, в одну вторую ранее попали три белоруски – Анастасия Прокопенко, Виолетта Гуреева и Ирина Просенцова.

# Белорусские спортсмены

Другие новости рубрики

Все новости
На Кубок Беларуси по конному троеборью заявлены 93 дуэта
12 июня 2024 17:29

На Кубок Беларуси по конному троеборью заявлены 93 дуэта

Павел Мойсевич вошёл в топ-10 вратарей грядущего драфта по версии НХЛ
12 июня 2024 15:31

Павел Мойсевич вошёл в топ-10 вратарей грядущего драфта по версии НХЛ

Могилёвский ЦОР вышел в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу
12 июня 2024 15:30

Могилёвский ЦОР вышел в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу