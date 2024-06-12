Максим Марук вышел в полуфинал чемпионата мира по современному пятиборью в китайском Чжэнчжоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В квалификации наш атлет показал хороший результат и с четвертого места прошел в следующий раунд. Полуфиналы у мужчин состоятся в пятницу, 14 июня, а в четверг за право выступить в финале мирового форума будут сражаться наши девушки. Напомним, в одну вторую ранее попали три белоруски – Анастасия Прокопенко, Виолетта Гуреева и Ирина Просенцова.