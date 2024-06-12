Прямой эфир

Павел Мойсевич вошёл в топ-10 вратарей грядущего драфта по версии НХЛ

12 июня 2024 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский голкипер СКА вошел в топ-10 вратарей грядущего драфта по версии НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Павел Мойсевич вошёл в топ-10 вратарей грядущего драфта по версии НХЛ-1

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил актуальный рейтинг. На 6-м месте расположился отечественный страж ворот Павел Мойсевич. Ранее сообщалось, что минимум 22 клуба лиги заинтересованы в выборе на предстоящем драфте белоруса. В 13 матчах прошедшего регулярного сезона КХЛ он одержал 3 победы при коэффициенте надежности 1.25.

Мойсевич также усилил в плей-офф команду МХЛ «СКА-1946», с которой выиграл Кубок Харламова и стал лучшим вратарем финала.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Могилёвский ЦОР вышел в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу
12 июня 2024 15:30

Могилёвский ЦОР вышел в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Шиманович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Валенсии
12 июня 2024 15:29

Шиманович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Валенсии

«Минск» и «Виктория» выиграли по матчу на старте финала женского ЧБ по хоккею на траве
12 июня 2024 13:25

«Минск» и «Виктория» выиграли по матчу на старте финала женского ЧБ по хоккею на траве