Павел Мойсевич вошёл в топ-10 вратарей грядущего драфта по версии НХЛ

Белорусский голкипер СКА вошел в топ-10 вратарей грядущего драфта по версии НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил актуальный рейтинг. На 6-м месте расположился отечественный страж ворот Павел Мойсевич. Ранее сообщалось, что минимум 22 клуба лиги заинтересованы в выборе на предстоящем драфте белоруса. В 13 матчах прошедшего регулярного сезона КХЛ он одержал 3 победы при коэффициенте надежности 1.25.

Мойсевич также усилил в плей-офф команду МХЛ «СКА-1946», с которой выиграл Кубок Харламова и стал лучшим вратарем финала.