В какие СДЮШОР направят деньги призёры второго соревновательного дня Европейских игр в Минске

Новости Беларуси. Победы на аренах как нигде ждут в детско-юношеских школах страны, ведь они могут рассчитывать на материальную поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов
Президентский спортивный клуб продолжает проект «Олимпийский путь». По его условиям призеры вторых Европейских игр решают, какие из детских спортивных центров и школ получат деньги на развитие.
Так, серебряная медаль II Европейских игр женской сборной по стрельбе из лука и бронза Татьяны Шараковой в групповой гонке пополнили не только медальную копилку сборной Беларуси, но и открыли счет первым инвестициям.
Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»
Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»
Командным решением наши лучницы, уроженки Могилева, направили 10 тысяч рублей Могилевскому центру олимпийского резерва, в котором Карина Деминская и Анна Марусова проходят подготовку. Татьяна Шаракова также направила 7500 рублей родной Витебской СДЮШОР «Динамо».