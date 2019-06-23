В какие СДЮШОР направят деньги призёры второго соревновательного дня Европейских игр в Минске

Новости Беларуси. Победы на аренах как нигде ждут в детско-юношеских школах страны, ведь они могут рассчитывать на материальную поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов

Президентский спортивный клуб продолжает проект «Олимпийский путь». По его условиям призеры вторых Европейских игр решают, какие из детских спортивных центров и школ получат деньги на развитие.