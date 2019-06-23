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В какие СДЮШОР направят деньги призёры второго соревновательного дня Европейских игр в Минске

23 июня 2019 08:16
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Новости Беларуси. Победы на аренах как нигде ждут в детско-юношеских школах страны, ведь они могут рассчитывать на материальную поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов

Президентский спортивный клуб продолжает проект «Олимпийский путь». По его условиям призеры вторых Европейских игр решают, какие из детских спортивных центров и школ получат деньги на развитие.

В какие СДЮШОР направят деньги призёры второго соревновательного дня Европейских игр в Минске-1

Так, серебряная медаль II Европейских игр женской сборной по стрельбе из лука и бронза Татьяны Шараковой в групповой гонке пополнили не только медальную копилку сборной Беларуси, но и открыли счет первым инвестициям.

Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

Командным решением наши лучницы, уроженки Могилева, направили 10 тысяч рублей Могилевскому центру олимпийского резерва, в котором Карина Деминская и Анна Марусова проходят подготовку. Татьяна Шаракова также направила 7500 рублей родной Витебской СДЮШОР «Динамо».

В какие СДЮШОР направят деньги призёры второго соревновательного дня Европейских игр в Минске-4

# Европейские игры # Карина Дёминская # Анна Марусова # Татьяна Шаракова # Фотофакт

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