II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов

Новости Беларуси. Четыре золотые, две серебряные, восемь бронзовых – с таким комплектом наград встречает белорусская сборная 23 июня на олимпийских стартах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши атлеты в общекомандном зачете вторые, больше наград лишь у россиян. Кто знает – может, сегодня и их удастся обойти.

Начало положено неплохое, ведь, как говорится, дома и стены помогают. Безусловно, и та колоссальная поддержка, которую оказывают наши болельщики.

Какой бы пробы ни была медаль – это уже достижение, ну а золотых призеров с победой поздравил Президент. Александр Лукашенко направил слова благодарности самбистам Александру Кокшу и Анжеле Жилинской, а также команде по спортивной акробатике.

Александр Кокша: «Трибуны просто взрывались, нельзя было проиграть»

Именно Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович принесли первую награду нашей стране. Как они признались уже после церемонии награждения – к успеху на II Европейских играх спортсменки шли четыре года.