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II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов

23 июня 2019 08:01
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Новости Беларуси. Четыре золотые, две серебряные, восемь бронзовых – с таким комплектом наград встречает белорусская сборная 23 июня на олимпийских стартах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов-1

Наши атлеты в общекомандном зачете вторые, больше наград лишь у россиян. Кто знает – может, сегодня и их удастся обойти.

II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов-4

Начало положено неплохое, ведь, как говорится, дома и стены помогают. Безусловно, и та колоссальная поддержка, которую оказывают наши болельщики.

II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов-7

Какой бы пробы ни была медаль – это уже достижение, ну а золотых призеров с победой поздравил Президент. Александр Лукашенко направил слова благодарности самбистам Александру Кокшу и Анжеле Жилинской, а также команде по спортивной акробатике.

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Именно Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович принесли первую награду нашей стране. Как они признались уже после церемонии награждения – к успеху на II Европейских играх спортсменки шли четыре года.

# Европейские игры # Александр Кокша # Анжела Жилинская # Вероника Набокина # Юлия Ивончик # Карина Сандович # Фотофакт

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