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Теннис. Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Остапенко

22 февраля 2023 18:45
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Арина Соболенко продолжает победно шагать по турнирной сетке престижного турнира в Дубае. В 1/8 чемпионка Australian Open одолела Елену Остапенко из Латвии – 2:6, 6:1, 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Арина тяжело входила в игру, в итоге отдала первый сет практически без борьбы. А вот во втором ей удалось перехватить инициативу и без особых проблем перевести дуэль в третий сет.

Теннис. Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Остапенко-1

Там наша спортсменка продолжила доминировать и легко оформила викторию. Девушки провели на корте 1 час 42 минуты. Таким образом, белоруска продолжает свою победную серию, которая насчитывает уже 13 дуэлей. Арина в 2023-м пока непобедима.

Теннис. Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Остапенко-4

Виктория Азаренко свою борьбу на престижном турнире завершила. В 1/8 она уступила американке Мэдисон Киз – 2:6, 1:6. К сожалению, побороться за четвертьфинал белоруске помешала травма, которая беспокоила Викторию со старта матча. Возможно, ее усугубил плотный календарь поединков, из-за чего времени на отдых практически не было.

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# Теннис # Арина Соболенко # Елена Остапенко # Виктория Азаренко # Мэдисон Киз # Фотофакт

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