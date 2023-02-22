Теннис. Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Остапенко

Арина Соболенко продолжает победно шагать по турнирной сетке престижного турнира в Дубае. В 1/8 чемпионка Australian Open одолела Елену Остапенко из Латвии – 2:6, 6:1, 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Арина тяжело входила в игру, в итоге отдала первый сет практически без борьбы. А вот во втором ей удалось перехватить инициативу и без особых проблем перевести дуэль в третий сет.

Там наша спортсменка продолжила доминировать и легко оформила викторию. Девушки провели на корте 1 час 42 минуты. Таким образом, белоруска продолжает свою победную серию, которая насчитывает уже 13 дуэлей. Арина в 2023-м пока непобедима.