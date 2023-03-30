«В их глазах виден огонь». В Раубичах тренируют женскую сборную Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Третий в истории кэмп женской сборной Беларуси по хоккею проходит в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз на занятия были приглашены 42 девушки. Они представляют 17 городов страны. А работают с ними профессиональные тренеры. В том числе из минского «Динамо».

Занятия разнообразны. Здесь и упражнения на функциональную подготовку, и тактико-технические занятия. Конечно, много времени уделяется катанию. Уровень у участниц кэмпа совершенно разный. А объединяет их неистовое желание играть в хоккей. Причем не на любительском, а на профессиональном уровне. Как правило, у девушек по три тренировки в день.

Дмитрий Журавский, тренер вратарей минского «Динамо»:

Мы хотим научить вратарей каким-то базовым вещам, базовым элементам перемещения, как в основной стойке, так и на щитках. И хотим немножко их ментальный уровень поднять до психологической устойчивости. Сказать, чтобы они не расстраивались, когда пропускают шайбы.

Егор Сычев, тренер СДЮШОР имени Руслана Салея:

Хочу сказать, что каждая девочка очень сильно старается. В их глазах виден огонь. И это мотивирует каждого тренера. И мы действительно стараемся для развития женского хоккея. Хочу передать огромное спасибо федерации за организацию данного кэмпа. Это действительно очень хорошее мероприятие для развития женского хоккея в Беларуси.