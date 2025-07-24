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В Гродно стартовал традиционный предсезонный турнир памяти Александра Дубко

24 июля 2025 15:30
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В Гродно стартовал 20-й традиционный предсезонный турнир памяти Александра Дубко. За главный приз ведут борьбу четыре команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Открыли программу игрового дня «Брест» и смоленский «Славутич». 

Первая 20-минутка прошла на равных, ни одной из дружин не удалось изменить нулевые цифры на табло. Счет в противостоянии удалось открыть на экваторе второго отрезка. Данила Курков вывел россиян вперед. А на старте заключительной трети Никита Савченко упрочил преимущество гостей. Однако брестчане проявили характер и в оставшееся время сумели восстановить паритет усилиями Владислава Мартынюка и Артема Никитича. Игра перешла в овертайм, который также не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов удача была на стороне «Славутича» – 3:2.

# Хоккей

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