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В Гомеле стартовал 25-й международный волейбольный турнир среди команд школьных учителей

27 марта 2019 06:41
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Новости Беларуси. Одна из гомельских школ вот уже четверть века собирает учителей из Беларуси, России и Украины для того, чтобы поиграть в волейбол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле стартовал 25-й международный волейбольный турнир среди команд школьных учителей-1

Международный турнир – пример дружбы, основанной на здоровых ценностях, а также хороший пример народной дипломатии. На волейбольной площадке все решает спортивный азарт и физическая подготовка. Поболеть за своих физруков, трудовиков и историков традиционно приходят всей школой.

В Гомеле стартовал 25-й международный волейбольный турнир среди команд школьных учителей-4

Виктор Выдренок, участник соревнований (Россия):
Очень важный турнир на самом деле. Каждый год стараемся приезжать. Я уже в семь раз здесь был. Позитивных эмоций столько, что не пересказать. Всегда едем только с радостными эмоциями сюда, с настроением. Приезжаешь действительно старых друзей повидать. Великолепно.

В Гомеле стартовал 25-й международный волейбольный турнир среди команд школьных учителей-7

Елена Ануркина, заместитель директора СШ № 60 Гомеля:
Для педагогов это возможность пообщаться, встретиться в очередной раз, обменяться идеями. Ну и поиграть, здоровый образ жизни. А для детей, конечно, это пример.

В Гомеле стартовал 25-й международный волейбольный турнир среди команд школьных учителей-10

Кстати, педагоги Беларуси, России и Украины встречаются не только на спортивной площадке. Буквально через несколько месяцев их объединит еще одно международное событие – форум педагогических идей.

# Волейбол # Виктор Выдренок # Елена Ануркина # Фотофакт

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