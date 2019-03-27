В Гомеле стартовал 25-й международный волейбольный турнир среди команд школьных учителей

Новости Беларуси. Одна из гомельских школ вот уже четверть века собирает учителей из Беларуси, России и Украины для того, чтобы поиграть в волейбол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный турнир – пример дружбы, основанной на здоровых ценностях, а также хороший пример народной дипломатии. На волейбольной площадке все решает спортивный азарт и физическая подготовка. Поболеть за своих физруков, трудовиков и историков традиционно приходят всей школой.

Виктор Выдренок, участник соревнований (Россия):

Очень важный турнир на самом деле. Каждый год стараемся приезжать. Я уже в семь раз здесь был. Позитивных эмоций столько, что не пересказать. Всегда едем только с радостными эмоциями сюда, с настроением. Приезжаешь действительно старых друзей повидать. Великолепно.

Елена Ануркина, заместитель директора СШ № 60 Гомеля:

Для педагогов это возможность пообщаться, встретиться в очередной раз, обменяться идеями. Ну и поиграть, здоровый образ жизни. А для детей, конечно, это пример.