В Гомеле стартовал 25-й международный волейбольный турнир среди команд школьных учителей

Новости Беларуси. Одна из гомельских школ вот уже четверть века собирает учителей из Беларуси, России и Украины для того, чтобы поиграть в волейбол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Одна из гомельских школ вот уже четверть века собирает учителей из Беларуси, России и Украины для того, чтобы поиграть в волейбол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный турнир – пример дружбы, основанной на здоровых ценностях, а также хороший пример народной дипломатии. На волейбольной площадке все решает спортивный азарт и физическая подготовка. Поболеть за своих физруков, трудовиков и историков традиционно приходят всей школой.
Виктор Выдренок, участник соревнований (Россия):
Очень важный турнир на самом деле. Каждый год стараемся приезжать. Я уже в семь раз здесь был. Позитивных эмоций столько, что не пересказать. Всегда едем только с радостными эмоциями сюда, с настроением. Приезжаешь действительно старых друзей повидать. Великолепно.
Елена Ануркина, заместитель директора СШ № 60 Гомеля:
Для педагогов это возможность пообщаться, встретиться в очередной раз, обменяться идеями. Ну и поиграть, здоровый образ жизни. А для детей, конечно, это пример.
Кстати, педагоги Беларуси, России и Украины встречаются не только на спортивной площадке. Буквально через несколько месяцев их объединит еще одно международное событие – форум педагогических идей.