Александр Ласица: «На Европейских играх будет жёсткая конкуренция»

Вольная борьба уже в самом начале XX века была включена в программу современных Олимпийских игр. В нашей стране данная дисциплина начала развиваться с 1948 года. II Европейские игры для белорусских спортсменов – отличная возможность заявить о себе.

Александр Ласица, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по вольной борьбе, мастер спорта СССР:

Я думаю, что каждый спортсмен хочет завоевать на таких Европейских играх. Раз в четыре года проводятся, это как малая Олимпиада. Я думаю, что это престиж нашей страны, в первую очередь, тем более у себя дома. Да конечно, ответственность большая.

Чтобы победить соперника на ковре, одной физической силы недостаточно. Борьба – симбиоз ловкости, выносливости и мастерства. А главное оружие борца – целеустремлённость в действиях – атаковать нужно с твёрдой верой в успех. Захваты, броски и подсечки – оттачивать технику приходится ежедневно. Прямо сейчас в Олимпийском центре «Стайки» проходят очередные борцовские сборы. Александр Ласица:

Сто человек в строю. Я думаю, что результат будет, уже где-то виден на ближайших стартах. И чемпионат Европы и естественно, Европейские игры. Чемпионат Европы мы рассматриваем, как этап отбора, подготовки к Европейским играм.

У наших борцов на июнь большие планы. Соревнования на II Европейских играх пройдут в формате полноценного чемпионата Европы, что обещает присутствие в Минске всей спортивной элиты. А ещё турнир станет одним из важнейших этапов отбора на Олимпиаду. Главный тренер национальной сборной заверяет, что его подопечные будут бороться за самые высокие места. Александр Ласица:

На Европейских играх будут участвовать только олимпийские весовые категории. Будет жёсткая конкуренция. В каждой весовой категории у нас где-то претендует 3-4 человека. Никто не будет выставлен в команде за прежние заслуги, только за счёт отбора. Я думаю, что мы всё сделаем для того, чтобы выступить удачно.

Среди потенциальных претендентов на медали: бронзовый призёр чемпионата мира – Али Шабанов и многократный чемпион Республики Беларусь, бронзовый призёр чемпионата Европы – Иван Янковский.

Иван Янковский, борец вольного стиля, мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата Европы-2012:

Сейчас идут максимальные нагрузки, команду загружают по максимуму. Настроение у команды хорошее, все горят желанием бороться. Я боролся прошлый сезон на 92 килограмма, сейчас хочу перейти на 97. В этой категории у нас, как никогда в Беларуси, хорошая конкуренция.