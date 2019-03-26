«У дворового хоккея в Беларуси есть будущее»: в Жлобине стартовали соревнования «Золотой шайбы» дивизиона «Б»

Новости Беларуси. В Жлобине стартовали соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в младшей возрастной группе дивизиона «Б», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходит на льду местного Ледового дворца. За победу будут сражаться всего пять команд. Они сыграют однокруговой турнир, по итогам которого определится победитель и призеры соревнований. Поддержать начинающих хоккеистов можно будет на протяжении трех дней.

Александр Видук, тренер команды «Альянс» (Лельчицы, Гомельская область):

Самое главное – что настрой боевой. Отрадно то, что уровень соревнований растет из года в год как в области, так и на республиканских соревнованиях. Я думаю, у дворового хоккея в Беларуси есть будущее.

К слову, уже сыгран первый матч в этом дивизионе. Команда «Альянс» из Лельчицкого района Гомельской области обыграла юных хоккеистов из дружины «Луч», которые представляют Городокский район Витебской области, 10:0.

Петр Ворон, начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Дивизион «Б» – это регионы, в которых не имеется хоккейных коробок с искусственным льдом. Дети в основном подготовку проводили в хоккейных коробках. У кого была возможность выезжать в ближайшие районы, где есть ледовые арены, там тренировались. Но основная подготовка была на улице.