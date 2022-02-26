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Хоккей. «Юность» обыграла «Металлург» в овертайме со счётом 5:4

26 февраля 2022 22:10
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Новости Беларуси. В субботу, 26 февраля, в национальном хоккейном чемпионате состоялось три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Юность» обыграла «Металлург» в овертайме со счётом 5:4-1

Второй раз за неделю встретились лидеры экстралиги. «Юность» принимала «Металлург». В предыдущем противостоянии минчане на выезде одолели «волков» со счетом 3:0 и стали досрочными победителями регулярного чемпионата. Гости хотели взять реванш, но викторию вновь праздновали подопечные Есаулова. Правда, эта победа далась им не так легко. Триумфатор был выявлен лишь в овертайме. Итоговый счет – 5:4 в пользу хозяев.

Хоккей. «Юность» обыграла «Металлург» в овертайме со счётом 5:4-4

Полные результаты матчей на экранах. «Шахтер» дома минимально обыграл «Неман», а «Гомель» уступил «Витебску».

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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