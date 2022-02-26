Хоккей. «Юность» обыграла «Металлург» в овертайме со счётом 5:4

Второй раз за неделю встретились лидеры экстралиги. «Юность» принимала «Металлург». В предыдущем противостоянии минчане на выезде одолели «волков» со счетом 3:0 и стали досрочными победителями регулярного чемпионата. Гости хотели взять реванш, но викторию вновь праздновали подопечные Есаулова. Правда, эта победа далась им не так легко. Триумфатор был выявлен лишь в овертайме. Итоговый счет – 5:4 в пользу хозяев.