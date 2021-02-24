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В Германии стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта

24 февраля 2021 23:20
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Новости Беларуси. 25 февраля стартует основная часть чемпионата мира по зимним видам спорта – главного турнира сезона для лыжников, двоеборцев и прыгунов с трамплина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Германии стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта-1

Соревнования принимает немецкий Оберстдорф. 25 февраля будут разыграны три комплекта медалей. Сначала узнаем обладателей наград в классическом спринте у мужчин и женщин.

В Германии стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта-4

Квалификация начнется в 11:00 по белорусскому времени, четвертьфинальные забеги запланированы на 13:30. А в вечерней программе состоятся медальные разборки у прыгуний – девушки определят сильнейшую на нормальном трамплине.

# Зимние виды спорта # Фотофакт

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