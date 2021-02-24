В Германии стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта

Новости Беларуси. 25 февраля стартует основная часть чемпионата мира по зимним видам спорта – главного турнира сезона для лыжников, двоеборцев и прыгунов с трамплина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования принимает немецкий Оберстдорф. 25 февраля будут разыграны три комплекта медалей. Сначала узнаем обладателей наград в классическом спринте у мужчин и женщин.