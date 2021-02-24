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«Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесён из Беларуси

24 февраля 2021 23:17
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Новости Беларуси. Потеря очередного международного спортивного турнира. «Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесен из Беларуси в Хорватию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В официальном сообщении УЕФА говорится, что исполком федерации учел эпидемиологическое положение в Беларуси, а также принятые ограничения на путешествия, которые могут помешать командам принять участие в финальной стадии турнира.

«Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесён из Беларуси-1

После консультаций с Белорусской федерацией футбола исполком УЕФА принял решение найти альтернативу. Так как готовность принять финальную стадию выразил Хорватский футбольный союз, местом проведения турнира было решено назначить Загреб.

«Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесён из Беларуси-4

Напомним, «Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу должен был пройти в Минске с 28 апреля по 3 мая. Также ввиду пандемии УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы по футболу среди девушек, который должен был пройти в Минске летом.

# Футбол # Фотофакт

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