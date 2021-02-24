«Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесён из Беларуси

Новости Беларуси. Потеря очередного международного спортивного турнира. «Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесен из Беларуси в Хорватию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В официальном сообщении УЕФА говорится, что исполком федерации учел эпидемиологическое положение в Беларуси, а также принятые ограничения на путешествия, которые могут помешать командам принять участие в финальной стадии турнира.

После консультаций с Белорусской федерацией футбола исполком УЕФА принял решение найти альтернативу. Так как готовность принять финальную стадию выразил Хорватский футбольный союз, местом проведения турнира было решено назначить Загреб.