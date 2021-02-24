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Теннис. Во французском Монпелье Егор Герасимов обыграл Энди Маррея

24 февраля 2021 23:16
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Новости Беларуси. Во французском Монпелье продолжается очередной теннисный турнир АТР. Барьер первого круга успешно преодолел наш Егор Герасимов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Во французском Монпелье Егор Герасимов обыграл Энди Маррея-1

В матче 1/16 финала белорус обыграл экс-первую ракетку мира и трехкратного чемпиона турниров Большого шлема британца Энди Маррея.

Можно сказать, судьбу поединка решил первый сет, в нем спортсмены доиграли до тай-брейка, который включил в себя целых 18 розыгрышей. По ходу дела оба теннисиста имели сетболы, но свой шанс реализовал именно Герасимов. Во втором сете британец не нашел в себе сил навязать какую-либо борьбу – Маррею покорился всего один гейм. Итог – 7:6, 6:1, дальше по сетке шагает белорус.

Теннис. Во французском Монпелье Егор Герасимов обыграл Энди Маррея-4

Во втором круге Егор сразится с представителем Словении Альяжем Бедене.

# Теннис # Егор Герасимов # Энди Маррей # Альяж Бедене # Фотофакт

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