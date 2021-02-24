Теннис. Во французском Монпелье Егор Герасимов обыграл Энди Маррея

В матче 1/16 финала белорус обыграл экс-первую ракетку мира и трехкратного чемпиона турниров Большого шлема британца Энди Маррея.

Можно сказать, судьбу поединка решил первый сет, в нем спортсмены доиграли до тай-брейка, который включил в себя целых 18 розыгрышей. По ходу дела оба теннисиста имели сетболы, но свой шанс реализовал именно Герасимов. Во втором сете британец не нашел в себе сил навязать какую-либо борьбу – Маррею покорился всего один гейм. Итог – 7:6, 6:1, дальше по сетке шагает белорус.