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Футбол. Матч за Суперкубок Беларуси пройдёт со зрителями

24 февраля 2021 23:19
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Новости Беларуси. Новый футбольный сезон в Беларуси стартует не в камерной обстановке. Матч за Суперкубок страны пройдет со зрителями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Матч за Суперкубок Беларуси пройдёт со зрителями -1

Первый трофей в 2021-м разыграют действующий чемпион Беларуси «Шахтер» и обладатель национального кубка БАТЭ. Встреча состоится 2 марта на стадионе ФК «Минск» и начнется в 19:00.

Футбол. Матч за Суперкубок Беларуси пройдёт со зрителями -4

На арене будет действовать масочный режим. С учетом эпидемиологической ситуации, на предстоящий матч будет открыто 1,5 тысячи мест или 50 % от вместимости стадиона. Болельщики каждой из команд займут по два сектора.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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