Футбол. Матч за Суперкубок Беларуси пройдёт со зрителями

Новости Беларуси. Новый футбольный сезон в Беларуси стартует не в камерной обстановке. Матч за Суперкубок страны пройдет со зрителями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый трофей в 2021-м разыграют действующий чемпион Беларуси «Шахтер» и обладатель национального кубка БАТЭ. Встреча состоится 2 марта на стадионе ФК «Минск» и начнется в 19:00.