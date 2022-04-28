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Станислав Поздняков: «Спорт и олимпийское движение не ограничиваются рамками спорта высших достижений»

28 апреля 2022 07:54
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Идти дальше несмотря ни на что – лейтмотив форума спортсменов Беларуси и России, который 28 апреля проходит в Минске. Участники подчеркивают – после тотального международного бана мы оказались в нокдауне, но не нокауте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Поздняков: «Спорт и олимпийское движение не ограничиваются рамками спорта высших достижений»-1

Мероприятие проходит в формате интерактивного обучающего семинара-конференции с элементами экспертной дискуссии. Поделятся своими знаниями и умениями более 250 человек. Причем это не только высококвалифицированные тренеры, но и действующие спортсмены, которые совсем недавно стояли на пьедесталах Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Станислав Поздняков: «Спорт и олимпийское движение не ограничиваются рамками спорта высших достижений»-4

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России:
Подобный формат сотрудничества очень востребован будет, потому что спорт и олимпийское движение не ограничиваются рамками спорта высших достижений. Безусловно, это контакты между людьми, новые встречи, новые возможности для продвижения в том числе олимпийских ценностей.

Станислав Поздняков: «Спорт и олимпийское движение не ограничиваются рамками спорта высших достижений»-7

Завершится форум завтра. На заключительный день запланирована конференция по спортивному маркетингу.

«Мы еще много интересных проектов придумаем». Виктор Лукашенко о сотрудничестве спортсменов Беларуси и России (подробнее здесь).  

# Беларусь-Россия # Станислав Поздняков # Фотофакт

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