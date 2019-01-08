В финале «Золотой шайбы» «Грифоны» разгромили «Сокол»

Новости Беларуси. Одновременно с Рождественским турниром завершились Республиканские соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале победила команда «Грифоны». Со счетом 10:3 она обыграла соперников из «Сокола». На льду «Чижовка-Арены» прошли две церемонии чествования команд обоих соревнований. Хороший старт для спортивного года, в котором Беларуси предстоит принять и II Европейские игры.