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В финале «Золотой шайбы» «Грифоны» разгромили «Сокол»

08 января 2019 06:54
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Новости Беларуси. Одновременно с Рождественским турниром завершились Республиканские соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале «Золотой шайбы» «Грифоны» разгромили «Сокол»-1

В финале победила команда «Грифоны». Со счетом 10:3 она обыграла соперников из «Сокола». На льду «Чижовка-Арены» прошли две церемонии чествования команд обоих соревнований. Хороший старт для спортивного года, в котором Беларуси предстоит принять и II Европейские игры.

В финале «Золотой шайбы» «Грифоны» разгромили «Сокол»-4

# Золотая шайба # Николай Лукашенко # Фотофакт

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