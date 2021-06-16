«В этой возрастной группе очень эмоциональный футбол». Финал областного этапа соревнований «Кожаный мяч» стартовал в Вилейке

Новости Беларуси. Финал областного этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» стартовал в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. До конца недели ребята будут сражаться за звание лучших.

Сейчас соревнования проходят среди младшей возрастной группы. В первый день тренеры отметили сыгранность команд из Пуховичского и Борисовского районов. Ребята показали интересную игру. На поле кипели нешуточные страсти. Тренеры отмечают: в таком возрасте у ребят достаточно энергии и желания показать максимально высокие результаты. Чтобы победителя определить объективно, игры проводятся по круговой системе.

Иван Галимский: Мне нравится ездить на турниры, потому что это не обычный двор с ребятами, а это уже страшно играть иногда бывает. Вот такие страсти.

Виктор Лаевский: Без команды один игрок не может всех обыграть. И надо всей командой, дружно и вместе.

Александр Вайдо, инструктор-методист Центра физкультурно-оздоровительной работы «Сатурн»:

В этой возрастной группе очень эмоциональный футбол, потому что дети очень переживают каждый гол пропущенный, каждый забитый. Это очень актуальные соревнования, это и соревновательный момент. И многие из них показывают свой результат, что они могут. Для них это перспектива.

21 июня пройдет финальный этап в средней возрастной группе, и снова турнир будет принимать Вилейка. Там будут участвовать пять команд.