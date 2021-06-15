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Анастасия Прокопенко про олимпийскую лицензию: мне нужно работать в два раза больше и грызть землю

15 июня 2021 22:39
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Новости Беларуси. Четыре медали и второе место в командном зачете. Сборная Беларуси по современному пятиборью вернулась в Минск с планетарного форума, который проходил в Каире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Прокопенко про олимпийскую лицензию: мне нужно работать в два раза больше и грызть землю-1

В активе нашей команды два золота – на высшую ступень в женской эстафете поднялись Ольга Силкина и Ирина Просенцова, а чемпионкой мира в личном зачете стала Анастасия Прокопенко. На счету уроженки Слуцка еще и серебро смешанных соревнований в паре с Ильей Полозковым. Также наше женское трио взяло бронзу в командном турнире.

Из Египта белорусская команда прилетела вечером 15 июня, в Национальном аэропорту спортсменов и тренеров встречали родные, близкие и журналисты.

Анастасия Прокопенко про олимпийскую лицензию: мне нужно работать в два раза больше и грызть землю-4

Анастасия Прокопенко, чемпионка мира по современному плаванию:
Какие-то такие нахлынули чувства. Наверное, из-за того, что, во-первых, год пандемии был. Во-вторых, я понимала, что две лицензии у нас уже есть, а нас всего два человека должны ехать на Олимпийские игры. И мне нужно как никому другому работать в два раза больше и грызть землю и ногами, и руками, и зубами, чтобы все-таки завоевать лицензию и отобраться на Олимпийские игры. Чему я несказанно рада, это был для меня самый большой труд, который я вложила в этом году.

Анастасия Прокопенко про олимпийскую лицензию: мне нужно работать в два раза больше и грызть землю-7

На чемпионате мира по пятиборью белорусская команда завоевала одну олимпийскую лицензию. Таким образом, сейчас у нашей страны ровно 100 путевок на Игры в Токио.

# Олимпиада 2020 # Анастасия Прокопенко # Ольга Силкина # Ирина Просенцова # Илья Полозков # Фотофакт

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