Анастасия Прокопенко про олимпийскую лицензию: мне нужно работать в два раза больше и грызть землю

Новости Беларуси. Четыре медали и второе место в командном зачете. Сборная Беларуси по современному пятиборью вернулась в Минск с планетарного форума, который проходил в Каире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе нашей команды два золота – на высшую ступень в женской эстафете поднялись Ольга Силкина и Ирина Просенцова, а чемпионкой мира в личном зачете стала Анастасия Прокопенко. На счету уроженки Слуцка еще и серебро смешанных соревнований в паре с Ильей Полозковым. Также наше женское трио взяло бронзу в командном турнире.

Из Египта белорусская команда прилетела вечером 15 июня, в Национальном аэропорту спортсменов и тренеров встречали родные, близкие и журналисты.