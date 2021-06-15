Анастасия Прокопенко про олимпийскую лицензию: мне нужно работать в два раза больше и грызть землю

Новости Беларуси. Четыре медали и второе место в командном зачете. Сборная Беларуси по современному пятиборью вернулась в Минск с планетарного форума, который проходил в Каире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Четыре медали и второе место в командном зачете. Сборная Беларуси по современному пятиборью вернулась в Минск с планетарного форума, который проходил в Каире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В активе нашей команды два золота – на высшую ступень в женской эстафете поднялись Ольга Силкина и Ирина Просенцова, а чемпионкой мира в личном зачете стала Анастасия Прокопенко. На счету уроженки Слуцка еще и серебро смешанных соревнований в паре с Ильей Полозковым. Также наше женское трио взяло бронзу в командном турнире.
Из Египта белорусская команда прилетела вечером 15 июня, в Национальном аэропорту спортсменов и тренеров встречали родные, близкие и журналисты.
Анастасия Прокопенко, чемпионка мира по современному плаванию:
Какие-то такие нахлынули чувства. Наверное, из-за того, что, во-первых, год пандемии был. Во-вторых, я понимала, что две лицензии у нас уже есть, а нас всего два человека должны ехать на Олимпийские игры. И мне нужно как никому другому работать в два раза больше и грызть землю и ногами, и руками, и зубами, чтобы все-таки завоевать лицензию и отобраться на Олимпийские игры. Чему я несказанно рада, это был для меня самый большой труд, который я вложила в этом году.
На чемпионате мира по пятиборью белорусская команда завоевала одну олимпийскую лицензию. Таким образом, сейчас у нашей страны ровно 100 путевок на Игры в Токио.