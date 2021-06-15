Теннис. Виктория Азаренко прошла в 1/8 финала турнира в Берлине

Новости Беларуси. В Берлине продолжается травяной теннисный турнир WTA. 15 июня первый матч в одиночном разряде проводила наша Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперницей белоруски была немка Андреа Петкович.

В стартовом сете ключевым стал пятый гейм – Виктория взяла подачу соперницы и преимущество в партии уже не упустила. В итоге 6:4. Во втором сете брейков было гораздо больше – каждой из теннисисток удалось взять по три чужих подачи. В итоге спортсменки дошли до тай-брейка, на котором удача была на стороне белоруски.

В 1/8 финала Азаренко сыграет с Анжеликой Кербер. А 16 июня в борьбу в одиночном разряде турнира в Берлине вступит первая сеяная Арина Соболенко. Ее соперница по второму раунду – американка Мэдисон Киз.