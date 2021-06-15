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Тяжёлая атлетика. Беларусь на Олимпийских играх представят Дарья Наумова и Евгений Тихонцов

15 июня 2021 22:45
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Новости Беларуси. Стали известны тяжелоатлеты, которые представят Беларусь на главном старте четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». От национальной команды в Японию отправятся всего два спортсмена.

Тяжёлая атлетика. Беларусь на Олимпийских играх представят Дарья Наумова и Евгений Тихонцов-1

Среди женщин в весовой категории до 76 килограммов выступит Дарья Наумова. На минувших Олимпийских играх в Рио белоруска выиграла серебряную медаль. А мужскую команду в Токио представит Евгений Тихонцов, в 2019 году завоевавший титулы чемпиона мира и Европы. Напомним, белорусская квота на Играх-2020 была радикально сокращена до двух спортсменов решением Международной федерации тяжелой атлетики из-за большого числа допинговых нарушений.

# Олимпиада 2020 # Дарья Наумова # Евгений Тихонцов # Фотофакт

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