«В этой игре я испытала все эмоции – гнев, злость спортивную и счастье». Волейболистки «Минчанки» вышли в финал Кубка ЕКВ
Новости Беларуси. После выездной победы в Штутгарте болельщики вправе были надеяться, что дома минчанкам будет попроще, но вице-чемпиону Германии терять в Минске было уже нечего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И начали они весьма уверенно – 25:19 в их пользу.
Столь же уверенным было и начало второй партии, но подопечные Виктора Гончарова не были бы сами собой, если бы практически не спасли ситуацию. Тем не менее, партия проиграна – 20:25.
Оксана Ковальчук, капитан ВК «Минчанка»:
Соперник у себя дома, возможно, показал не всё, что мог. Они проиграли у себя дома, поэтому терять было абсолютно нечего. Они шли ва-банк за каждый мяч.
А вот дальше хозяйки паркета показали себя. Две партии кряду выиграны с одинаковым счетом – 25:23 и решающий пятый сет. В укороченной партии верх снова за немками и, казалось, психологический перевес опять на их стороне. Но золотой сет, который и определял финалиста Кубка ЕКВ, минчанки провели с гроссмейстерской уверенностью. Эта партия показала: у белорусских чемпионок есть и выдержка, и класс.
Анна Гришкевич, нападающая ВК «Минчанка»:
В этой игре я испытала абсолютно все эмоции: и гнев, и злость спортивную, и счастье, и радость. Эта игра, возможно, лучшая в нашей сезоне. Этой игрой мы доказали, что мы – действительно команда, которая способна побеждать и готова бороться за Кубок.
Стоит надеяться, что лучшие матчи сезона минчанки выдадут все же в финале турнира. Соперник там не позавидуешь – турецкий клуб «Экзачибаши», с которым у команды Виктора Гончарова старые счеты.
Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
Противник очень сильный – это «Экзачибаши» турецкий. Мы с ним в прошлом году играли – 0:3, 0:3 проиграли. Мы показали хорошую, добротную игру. Просто-напросто будет очень сложно. То, что мы дошли до финала – мы сотворили историю волейбола.
Впрочем, мысли о финале пока, хотя бы ненадолго можно отложить в сторону и насладиться моментом триумфа: «Минчанка» побеждает в полуфинале Кубка ЕКВ.