«В этой игре я испытала все эмоции – гнев, злость спортивную и счастье». Волейболистки «Минчанки» вышли в финал Кубка ЕКВ

Новости Беларуси. После выездной победы в Штутгарте болельщики вправе были надеяться, что дома минчанкам будет попроще, но вице-чемпиону Германии терять в Минске было уже нечего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И начали они весьма уверенно – 25:19 в их пользу.

Столь же уверенным было и начало второй партии, но подопечные Виктора Гончарова не были бы сами собой, если бы практически не спасли ситуацию. Тем не менее, партия проиграна – 20:25.

Оксана Ковальчук, капитан ВК «Минчанка»:

Соперник у себя дома, возможно, показал не всё, что мог. Они проиграли у себя дома, поэтому терять было абсолютно нечего. Они шли ва-банк за каждый мяч. А вот дальше хозяйки паркета показали себя. Две партии кряду выиграны с одинаковым счетом – 25:23 и решающий пятый сет. В укороченной партии верх снова за немками и, казалось, психологический перевес опять на их стороне. Но золотой сет, который и определял финалиста Кубка ЕКВ, минчанки провели с гроссмейстерской уверенностью. Эта партия показала: у белорусских чемпионок есть и выдержка, и класс.

Анна Гришкевич, нападающая ВК «Минчанка»:

В этой игре я испытала абсолютно все эмоции: и гнев, и злость спортивную, и счастье, и радость. Эта игра, возможно, лучшая в нашей сезоне. Этой игрой мы доказали, что мы – действительно команда, которая способна побеждать и готова бороться за Кубок. Стоит надеяться, что лучшие матчи сезона минчанки выдадут все же в финале турнира. Соперник там не позавидуешь – турецкий клуб «Экзачибаши», с которым у команды Виктора Гончарова старые счеты.