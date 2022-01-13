В Эстонии продолжается ЧЕ по фигурному катанию. Как выступили белоруски 13 января?

Новости Беларуси. В Эстонии продолжается предолимпиадный чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй день в борьбу вступили девушки. На суд рефери и публики они представили короткие программы.
Новости Беларуси. В Эстонии продолжается предолимпиадный чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй день в борьбу вступили девушки. На суд рефери и публики они представили короткие программы.
В стартовом протоколе были фамилии 35 человек. Дальше проходили 24. Наша Виктория Сафонова выступила в свою силу. В итоговом протоколе она заняла 8-ю позицию. Результат спортсменки – 63,7 балла.
А не знала равных Камила Валиева. Ее подруга по команде Александра Трусова замкнула топ-3. Между россиянками расположилась представительница Бельгии Луна Хендрикс. Произвольную программу фигуристки откатают в субботу, 15 января.