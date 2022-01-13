Прямой эфир

В Эстонии продолжается ЧЕ по фигурному катанию. Как выступили белоруски 13 января?

13 января 2022 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Эстонии продолжается предолимпиадный чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй день в борьбу вступили девушки. На суд рефери и публики они представили короткие программы.  

В Эстонии продолжается ЧЕ по фигурному катанию. Как выступили белоруски 13 января?-1

В стартовом протоколе были фамилии 35 человек. Дальше проходили 24. Наша Виктория Сафонова выступила в свою силу. В итоговом протоколе она заняла 8-ю позицию. Результат спортсменки – 63,7 балла.

В Эстонии продолжается ЧЕ по фигурному катанию. Как выступили белоруски 13 января?-4

А не знала равных Камила Валиева. Ее подруга по команде Александра Трусова замкнула топ-3. Между россиянками расположилась представительница Бельгии Луна Хендрикс. Произвольную программу фигуристки откатают в субботу, 15 января.  

# Фигурное катание # Виктория Сафонова # Камила Валиева # Александра Трусова # Луна Хендрикс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы завоевали полный комплект наград на паралимпийском ЧМ по лыжным гонкам
13 января 2022 20:00

Белорусы завоевали полный комплект наград на паралимпийском ЧМ по лыжным гонкам

Антон Смольский выиграл бронзу этапа Кубка мира по биатлону
13 января 2022 19:17

Антон Смольский выиграл бронзу этапа Кубка мира по биатлону

Ольга Говорцова в финале квалификации открытого чемпионата Австралии. Она обыграла соперницу из Чили
13 января 2022 12:19

Ольга Говорцова в финале квалификации открытого чемпионата Австралии. Она обыграла соперницу из Чили