Белорусы завоевали полный комплект наград на паралимпийском ЧМ по лыжным гонкам
Новости Беларуси. Полный комплект медалей выиграли белорусские паралимпийцы в первый день чемпионата мира по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спортсмены соревнуются в разных странах, но одинаково успешно. Лучшей на планете стала Светлана Сахоненко. На вторую ступень пьедестала поднялась Валентина Шиц. А Юрий Голуб удостоился бронзы. Вот так прокомментировали выступление сами обладатели наград.
Светлана Сахоненко, чемпионка мира:
Я очень довольна. И это отправная точка на Паралимпийские игры.
Валентина Шиц, серебряный призер чемпионата мира:
Результатом очень довольна. Я не ожидала, что у меня столько сил, энергии.
Юрий Голуб, бронзовый призер чемпионата мира:
Здесь очень тяжелый рельеф, и не разбегавшись очень тяжело бегать. Поэтому считаю это мероприятие частью подготовки к более важному мероприятию – к Паралимпийским играм. Получилось заехать на третье место. И это радует.