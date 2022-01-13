Белорусы завоевали полный комплект наград на паралимпийском ЧМ по лыжным гонкам

Новости Беларуси. Полный комплект медалей выиграли белорусские паралимпийцы в первый день чемпионата мира по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены соревнуются в разных странах, но одинаково успешно. Лучшей на планете стала Светлана Сахоненко. На вторую ступень пьедестала поднялась Валентина Шиц. А Юрий Голуб удостоился бронзы. Вот так прокомментировали выступление сами обладатели наград.