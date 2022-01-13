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Белорусы завоевали полный комплект наград на паралимпийском ЧМ по лыжным гонкам

13 января 2022 20:00
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Новости Беларуси. Полный комплект медалей выиграли белорусские паралимпийцы в первый день чемпионата мира по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Спортсмены соревнуются в разных странах, но одинаково успешно. Лучшей на планете стала Светлана Сахоненко. На вторую ступень пьедестала поднялась Валентина Шиц. А Юрий Голуб удостоился бронзы. Вот так прокомментировали выступление сами обладатели наград.  

Белорусы завоевали полный комплект наград на паралимпийском ЧМ по лыжным гонкам-1

Светлана Сахоненко, чемпионка мира:  
Я очень довольна. И это отправная точка на Паралимпийские игры.  

Белорусы завоевали полный комплект наград на паралимпийском ЧМ по лыжным гонкам-4

Валентина Шиц, серебряный призер чемпионата мира:  
Результатом очень довольна. Я не ожидала, что у меня столько сил, энергии.  

Белорусы завоевали полный комплект наград на паралимпийском ЧМ по лыжным гонкам-7

Юрий Голуб, бронзовый призер чемпионата мира:  
Здесь очень тяжелый рельеф, и не разбегавшись очень тяжело бегать. Поэтому считаю это мероприятие частью подготовки к более важному мероприятию – к Паралимпийским играм. Получилось заехать на третье место. И это радует.  

# Зимние виды спорта # Юрий Голуб # Светлана Сахоненко # Валентина Шиц # Фотофакт

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