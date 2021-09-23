В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись 3 матча. Подводим итоги

Новости Беларуси. В очередных матчах чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге 23 сентября было сыграно три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оршанский «Локомотив» принимал «Могилев». Эти команды находятся на нижней границе промежуточного протокола. Игра завершилась победой хозяев 3:0.

В Новополоцке местный «Химик», принимал гомельчан. Несмотря на то, что «рыси» уступают две позиции в табеле о рангах, стартовали они весьма рьяно. На четвертой минуте отличился Сушко, а на старте второй двадцатиминутки хозяева отыгрались благодаря усилиям Гавриленко. Гомельчане были решительны, и Секерин вывел свою команду вперед.