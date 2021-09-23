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В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись 3 матча. Подводим итоги

23 сентября 2021 20:35
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Новости Беларуси. В очередных матчах чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге 23 сентября было сыграно три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оршанский «Локомотив» принимал «Могилев». Эти команды находятся на нижней границе промежуточного протокола. Игра завершилась победой хозяев 3:0.  

В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись 3 матча. Подводим итоги-1

В Новополоцке местный «Химик», принимал гомельчан. Несмотря на то, что «рыси» уступают две позиции в табеле о рангах, стартовали они весьма рьяно. На четвертой минуте отличился Сушко, а на старте второй двадцатиминутки хозяева отыгрались благодаря усилиям Гавриленко. Гомельчане были решительны, и Секерин вывел свою команду вперед.  

В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись 3 матча. Подводим итоги-4

Казалось, 2:1 – это итог встречи, но за 12 секунд до завершения игры Землянкин перевел игру в овертайм. Устиненко выполнил установку, и Гомель праздновал победу 3:2. Поединок «Металлург» – «Витебск» завершился победой 6:0.  

# Хоккей Беларуси # Максим Сушко # Иван Гавриленко # Никита Устиненко # Артем Землянкин # Иван Секерин # Фотофакт

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