Баскетбол. «Цмоки-Минск» сражаются с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» с поражения стартовал в единой лиге ВТБ. К белорусам в гости пожаловал грозный московский ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Ростислава Вергуна вошли в игру без мандража, однако по ходу встречи гости начали набирать обороты и «драконы» выдохлись.

В последней четверти наши парни рванули, но разрыв в 48 очков весьма внушителен. Итог поединка 44:92 в пользу россиян.