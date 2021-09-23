Баскетбол. «Цмоки-Минск» сражаются с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» с поражения стартовал в единой лиге ВТБ. К белорусам в гости пожаловал грозный московский ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» с поражения стартовал в единой лиге ВТБ. К белорусам в гости пожаловал грозный московский ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Ростислава Вергуна вошли в игру без мандража, однако по ходу встречи гости начали набирать обороты и «драконы» выдохлись.
В последней четверти наши парни рванули, но разрыв в 48 очков весьма внушителен. Итог поединка 44:92 в пользу россиян.
Участники регулярного чемпионата проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. В конце апреля 2022 года борьбу за награды продолжат 8 лучших клубов.