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Баскетбол. «Цмоки-Минск» сражаются с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ

23 сентября 2021 19:49
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» с поражения стартовал в единой лиге ВТБ. К белорусам в гости пожаловал грозный московский ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. «Цмоки-Минск» сражаются с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ-1

Подопечные Ростислава Вергуна вошли в игру без мандража, однако по ходу встречи гости начали набирать обороты и «драконы» выдохлись.  

Баскетбол. «Цмоки-Минск» сражаются с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ-4

В последней четверти наши парни рванули, но разрыв в 48 очков весьма внушителен. Итог поединка 44:92 в пользу россиян.

Баскетбол. «Цмоки-Минск» сражаются с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ-7

Участники регулярного чемпионата проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. В конце апреля 2022 года борьбу за награды продолжат 8 лучших клубов.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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