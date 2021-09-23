Теннис. Герасимов проиграл испанцу Табернеру и вылетел из турнира в Казахстане

Новости Беларуси. 97 ракетка мира Егор Герасимов на теннисном турнире в Нур-Султане в матче за четвертьфинал в упорной борьбе уступил испанцу Карлосу Табернеру – 117 строчка в табеле о рангах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет по сетам – 7:5, 6:7, 5:7.