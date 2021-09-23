Теннис. Герасимов проиграл испанцу Табернеру и вылетел из турнира в Казахстане

Новости Беларуси. 97 ракетка мира Егор Герасимов на теннисном турнире в Нур-Султане в матче за четвертьфинал в упорной борьбе уступил испанцу Карлосу Табернеру – 117 строчка в табеле о рангах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет по сетам – 7:5, 6:7, 5:7.
Белорус сделал 14 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. Матч продолжался 3 часа и 22 минуты. В первом круге Герасимову удалось победить представителя Франции Бенуа Пэра, который в рейтинге имел явное преимущество, опережая белоруса на 44 позиции.