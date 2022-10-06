На ЧБ по хоккею третье поражение потерпела «Юность». Итоги матчей тура 5 октября

Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третье поражение кряду потерпела «Юность».
Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третье поражение кряду потерпела «Юность».
Минчане неудачно погостили в Орше. Первый период команды отыграли на равных – 1:1. Во втором отрезке удачливее был уже «Локомотив».
А в третьей 20-минутке «железнодорожники» еще больше увеличили свое преимущество. 5:2 – побеждает «Локо». Из других результатов тура следует отметить викторию «Витебска». Она позволила коллективу занять первое место в турнирной таблице.