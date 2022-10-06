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На ЧБ по хоккею третье поражение потерпела «Юность». Итоги матчей тура 5 октября

06 октября 2022 12:43
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Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третье поражение кряду потерпела «Юность».  

На ЧБ по хоккею третье поражение потерпела «Юность». Итоги матчей тура 5 октября-1

Минчане неудачно погостили в Орше. Первый период команды отыграли на равных – 1:1. Во втором отрезке удачливее был уже «Локомотив».  

На ЧБ по хоккею третье поражение потерпела «Юность». Итоги матчей тура 5 октября-4

А в третьей 20-минутке «железнодорожники» еще больше увеличили свое преимущество. 5:2 – побеждает «Локо». Из других результатов тура следует отметить викторию «Витебска». Она позволила коллективу занять первое место в турнирной таблице.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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