На ЧБ по хоккею третье поражение потерпела «Юность». Итоги матчей тура 5 октября

Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третье поражение кряду потерпела «Юность».

Минчане неудачно погостили в Орше. Первый период команды отыграли на равных – 1:1. Во втором отрезке удачливее был уже «Локомотив».