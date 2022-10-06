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Белорус Протас провёл очередной матч в составе «Вашингтона»

06 октября 2022 12:45
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Очередной матч в составе «Вашингтона» провел белорус Алексей Протас, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз «столичники» мерились силами с «Детройтом» и взяли верх – 4:2. Наш форвард выходил на лед в четвертом звене.  

Белорус Протас провёл очередной матч в составе «Вашингтона»-1

Суммарное время составило 14 минут 32 секунды. Нападающий трижды угрожал воротам соперника и совершил 2 хита. На данный момент в активе Протаса два результативных очка. Заключительный предсезонный матч «Вашингтон» сыграет 9 октября.  

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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