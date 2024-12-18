Минск принимает республиканский детско-юношеский турнир «Мяч над сеткой»

В баталиях в Минске и Жлобине участвуют ребята 2010-2011-го годов рождения. Уже определились лидеры турнира. Это команда клуба «Минск» и дебютанты, волейболисты Гомельского областного клуба. Формат состязаний очень интересный – стенка на стенку.

Анастасия Карнач, специалист по развитию детского спорта Белорусской федерации волейбола:

Второй тур позволяет детям с подгруппы А встретиться с командами с подгруппы В и провести игры. То есть за 4 тура наши команды сыграют друг с другом по кругу два раза. Наши старшие дети постоянно переходят в высшее звено подготовки, проявляют себя в дивизионе В высшей лиги, в первой лиге. И очень часто мы сталкиваемся с проблемой, что мы не можем собрать старшую группу детско-юношеской волейбольной лиги, потому что все наши ребята переходят и играют в высшем звене. Детская лига – это прекрасная возможность увеличения игровой практики для наших юных спортсменов.

19 декабря завершится второй тур для 14-ти участников проекта. Третий тур запланирован на февраль 2025-го, который примут пять городов Беларуси.