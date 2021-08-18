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Теннисный турнир WTA в Цинциннати. Как прошёл игровой день для белорусок?

18 августа 2021 19:25
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Новости Беларуси. Насыщенный день 18 августа был у белорусских теннисистов, выступающих на крупном турнире категории WTA-1000 в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Виктория Азаренко уже провела один матч и готовится второй раз выйти на корт. Также в предварительном расписании стоит поединок Арины Соболенко.

Теннисный турнир WTA в Цинциннати. Как прошёл игровой день для белорусок?-1

Начнем с Азаренко. Ночью с 17 на 18 августа по минскому времени она играла дуэль с россиянкой Людмилой Самсоновой. Особых сложностей не возникло. Финальные цифры – 6:2, 6:3. Оппонентки уложились в час с небольшим. Белоруска трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки, что, в общем-то, большая редкость, и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов. В 1/16 финала ей предстоит помериться силами с американкой Элисон Риске.

Теннисный турнир WTA в Цинциннати. Как прошёл игровой день для белорусок?-4

Текущее положение в рейтинге таково: Азаренко – 15-я, Риске – 37-я. В предварительном расписании старт дуэли был намечен на 21:30.

После 22:00 на корте появилась Арина Соболенко. Ее противница Паула Бадоса. Испанка в мировой классификации идет 31-й. Белоруска – 3-й. К тому же в предыдущем раунде Бадоса растратила уйму сил на то, чтобы пройти представительницу Хорватии. Ранее пути девушек на состязаниях под эгидой WTA не пересекались.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Людмила Самсонова # Элисон Риске # Паула Бадоса # Фотофакт

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