Теннисный турнир WTA в Цинциннати. Как прошёл игровой день для белорусок?

Новости Беларуси. Насыщенный день 18 августа был у белорусских теннисистов, выступающих на крупном турнире категории WTA-1000 в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Виктория Азаренко уже провела один матч и готовится второй раз выйти на корт. Также в предварительном расписании стоит поединок Арины Соболенко.

Начнем с Азаренко. Ночью с 17 на 18 августа по минскому времени она играла дуэль с россиянкой Людмилой Самсоновой. Особых сложностей не возникло. Финальные цифры – 6:2, 6:3. Оппонентки уложились в час с небольшим. Белоруска трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки, что, в общем-то, большая редкость, и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов. В 1/16 финала ей предстоит помериться силами с американкой Элисон Риске.