Минский гандбольный клуб СКА обыграл БГУФК-СКА в одном из матчей ЧБ

Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА обыграл БГУФК-СКА в одном из матчей чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подрастающее поколение «армейцев» смотрелось неплохо только в первом тайме.

Во втором превосходство более старших спортсменов ощутилось сполна. В итоге СКА одерживает уверенную викторию 40:29 и укрепляется на первом месте в таблице. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков. Правда, у «мешковцев» есть два матча в запасе.