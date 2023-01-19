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Минский гандбольный клуб СКА обыграл БГУФК-СКА в одном из матчей ЧБ

19 января 2023 13:07
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Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА обыграл БГУФК-СКА в одном из матчей чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подрастающее поколение «армейцев» смотрелось неплохо только в первом тайме.  

Минский гандбольный клуб СКА обыграл БГУФК-СКА в одном из матчей ЧБ-1

Во втором превосходство более старших спортсменов ощутилось сполна. В итоге СКА одерживает уверенную викторию 40:29 и укрепляется на первом месте в таблице. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков. Правда, у «мешковцев» есть два матча в запасе.  

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# Гандбол # Фотофакт

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