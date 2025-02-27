В детско-юношеской баскетбольной лиге ведут борьбу 123 команды

Нынешний сезон детско-юношеской баскетбольной лиги движется к завершению. По итогам группового этапа, четыре сильнейшие дружины оспорят главный трофей в финальном раунде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях за звание лучших ведут борьбу мальчики и девочки в трех возрастных категориях. 27 февраля на площадке баскетбольной команды «Горизонт» в Минске состоялись игры четвертого тура среди девочек 2008-2010 годов рождения. Эти соревнования решают ряд задач, одна из которых – соревновательная практика.

Наталия Трофимова, главный тренер женской национальной команды Беларуси по баскетболу:

Когда ты тренируешься, потом выходишь и играешь, и у тебя что-то получается, а может, даже и нет, это неважно. Думаю, это надолго остается в памяти у маленьких девочек и мальчиков, которые только начинают свой путь в баскетболе.

Эти первые соревнования, думаю, будет вспоминать каждый. Здесь важен олимпийский принцип, главное – участие. Талантливые дети, скорее всего, будут видны уже в этом возрасте. Для тренера надо понять, это, прежде всего, упорство, характер, трудолюбие.

На старте сезона был обновлен рекорд по числу коллективов-участниц. А всего в этом сезоне в лиге принимают участие более 2 тысяч юных баскетболистов.