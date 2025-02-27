Соболенко и Азаренко выступят на теннисном турнире в Майами

Арина Соболенко и Виктория Азаренко выступят на теннисном турнире в Майами, старт которого намечен на 18 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования посетит поистине звездная компания: полька Ига Швентек, американки Кори Гауфф и Даниэль Коллинз, Елена Рыбакина из Казахстана и другие именитые спортсменки. А в ближайшие дни в Лас-Вегасе первая ракетка мира Арина Соболенко примет участие в выставочном турнире.

Ночное теннисное шоу, где свое мастерство продемонстрируют немец Александр Зверев, американцы Томми Пол и Тэйлор Фритц, пройдет на крытой арене на 12 тысяч человек. Соперницей Соболенко будет японка Наоми Осака.