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Соболенко и Азаренко выступят на теннисном турнире в Майами

27 февраля 2025 17:29
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Арина Соболенко и Виктория Азаренко выступят на теннисном турнире в Майами, старт которого намечен на 18 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования посетит поистине звездная компания: полька Ига Швентек, американки Кори Гауфф и Даниэль Коллинз, Елена Рыбакина из Казахстана и другие именитые спортсменки. А в ближайшие дни в Лас-Вегасе первая ракетка мира Арина Соболенко примет участие в выставочном турнире.

Ночное теннисное шоу, где свое мастерство продемонстрируют немец Александр Зверев, американцы Томми Пол и Тэйлор Фритц, пройдет на крытой арене на 12 тысяч человек. Соперницей Соболенко будет японка Наоми Осака.

# Теннис

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