Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над московским «Спартаком» в первом матче домашней серии КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в этом матче открыли хозяева. Сэм Энас реализовал большинство фирменным броском в «девятку». За несколько минут до окончания первого периода в ворота «Спартака» был назначен буллит. Сэм Энас оформил дубль, и «зубры» повели – 2:0. На старте второй 20-минутки спартаковцы отквитали одну шайбу, Василий Демченко не смог парировать бросок Адама Ружечки.