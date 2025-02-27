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Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над московским «Спартаком»

27 февраля 2025 19:33
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Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над московским «Спартаком» в первом матче домашней серии КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в этом матче открыли хозяева. Сэм Энас реализовал большинство фирменным броском в «девятку». За несколько минут до окончания первого периода в ворота «Спартака» был назначен буллит. Сэм Энас оформил дубль, и «зубры» повели – 2:0. На старте второй 20-минутки спартаковцы отквитали одну шайбу, Василий Демченко не смог парировать бросок Адама Ружечки.

Итоговый счет – 2:1 в пользу минчан.

# Хоккей

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