Белорусские фристайлисты завоевали две награды ЧР

Под Ярославлем, в Подолино, стартовал чемпионат России по лыжной акробатике, в котором принимают участие и белорусские спортсмены. 27 февраля фристайлисты соревновались в командной дисциплине, смешанных группах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борьбу за награды вели четыре отечественных коллектива. В финал смогли выйти три белорусские дружины. А на пьедестал поднялись две. Серебряные медали завоевала команда «Беларусь-1» в составе Анны Деруго, Степана Зеленко и Макара Митрофанова. Бронзовыми призерами стали Анастасия Андриянова, Любовь Пилипенко и Игорь Дребенков. Они представляли команду «Беларусь-2». А первое место заняли лыжные акробаты из Московской области.