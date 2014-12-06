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В «Чижовка-арене» прошли республиканские соревнования по черлидингу

06 декабря 2014 18:19
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Новости Беларуси. Самые громкие и энергичные команды поддержки или, проще говоря, черлидеры, собрались на «Чижовка-арене». Повод тому — соревнования республиканского уровня. Они, к слову, проходят в Беларуси уже в третий раз. За право называться лучшим в танце сражаются полторы сотни участников — это 9 команд из разных университетов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сальто вперед-назад, шпагат на высоте 5 метров и любимые всеми цветастые помпоны. В Беларуси черлидинг только набирает обороты, и 6 декабря на паркете лучшие команды, некоторые из них уже представляли страну даже на международной арене.

Команда БГУФК — одна из самых юных в этой схватке. И опыта выступлений на соревнованиях у ребят почти нет. Но в рукаве все же есть козырь — отличная физическая форма. Девушки с пирамиды у них не падают. Со спортивной кухней все знакомы с детства: кто-то раньше занимался греблей, кто-то плаванием, а кто-то атлетикой, так что изнурительные тренировки никому не в новинку.

Олег Уркель, главный тренер команды «Night wolves»:
Здесь связано все: тяжелая атлетика, акробатика, гимнастика. Это адреналин, драйв — такие неощутимые удовольствия. 

Дмитрий Захаревич, участник команды «Night wolves»:
Есть куда стремиться, я пытаюсь развиваться, но меня останавливает только мой страх. Я боюсь прыгать акробатику, но, думаю, благодаря тренерам я всего достигну.   

И вот, до выхода на паркет остались считанные минуты – ребята делают финальный прогон. Все должно быть отработано до мелочей. Любая неточность в движениях может стать причиной падения, а в итоге и поражения. А спортсмен на соревнования идет только ради победы.

Ольга Алехнович, судья:
Команда с большим потенциалом, потому что это студенты университета физической культуры, у них отличная физическая подготовка. Я думаю, ближайшие соревнования они полностью раскроют свой потенциал, потому что они выполняют технически все чисто. Я думаю, они нас еще удивят.    

Команда «Night wolves»:
Первая наша победа. Это первые наши соревнования. Просто непередаваемые эмоции. Мы счастливы.  

# Спортивные соревнования # Олег Уркель # Дмитрий Захаревич # Ольга Алехнович

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