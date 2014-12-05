Прямой эфир

Открытый Кубок СНГ – Кубок мира по таэквондо пройдет в Минске с 5 по 7 декабря

05 декабря 2014 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 5 по 7 декабря в Минске проводится Открытый Кубок СНГ – Кубок мира по таэквондо. Около тысячи участников приехали в нашу столицу, чтобы за три дня разыграть более 200 комплектов наград.

В Кубке принимают участие спортсмены из 13 стран. Кроме стран Содружества приехали гости из Финляндии и Эстонии.

В соревнованиях выступают как юноши, так и девушки. Возрастные категории участников весьма разнообразны. Самому молодому спортсмену 7 лет, а наиболее опытному – почти 40, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
«Азбука хоккея» на СТВ: как будущие звезды ледовой игры делают первые шаги в хоккее
05 декабря 2014 09:15

«Азбука хоккея» на СТВ: как будущие звезды ледовой игры делают первые шаги в хоккее

Андрей Гусов, ХК «Шахтер»: Безнаказанные пацаны ходят по льду в полосатых майках и творят, что хотят
05 декабря 2014 08:52

Андрей Гусов, ХК «Шахтер»: Безнаказанные пацаны ходят по льду в полосатых майках и творят, что хотят

Нападающий ХК «Динамо-Минск» Александр Матерухин – лучший хоккеист ноября по версии программы «Горячий лед»
05 декабря 2014 08:39

Нападающий ХК «Динамо-Минск» Александр Матерухин – лучший хоккеист ноября по версии программы «Горячий лед»