Открытый Кубок СНГ – Кубок мира по таэквондо пройдет в Минске с 5 по 7 декабря

Новости Беларуси. С 5 по 7 декабря в Минске проводится Открытый Кубок СНГ – Кубок мира по таэквондо. Около тысячи участников приехали в нашу столицу, чтобы за три дня разыграть более 200 комплектов наград.

В Кубке принимают участие спортсмены из 13 стран. Кроме стран Содружества приехали гости из Финляндии и Эстонии.

В соревнованиях выступают как юноши, так и девушки. Возрастные категории участников весьма разнообразны. Самому молодому спортсмену 7 лет, а наиболее опытному – почти 40, сообщили в программе «СТВ-Спорт».