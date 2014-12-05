Андрей Гусов, ХК «Шахтер»: Безнаказанные пацаны ходят по льду в полосатых майках и творят, что хотят

В чемпионате Беларуси один из центральных матчей недели был сыгран в Минске. В гости к «Юности» пожаловал лидер турнирной таблицы «Шахтер».

Эта встреча получилась одной из самых ярких в белорусском хоккее за последнее время. Хватало всего: и шайб, и удалений, зачастую спорных, и противоборств.

Кто-то скажет, что это типичный матч лидеров чемпионата, но мы рискнем не согласиться. На этот раз выяснение отношений ушло дальше ледовой площадки. Удаленный в самом конце основного времени матча главком «Шахтера» Андрей Гусов, несмотря на грозящие санкции, на пресс-конференции все же появился и отмалчиваться не стал.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Мне уже надоело смотреть на эти выкрутасы «Юности». Почему-то постоянно одни и те же люди обслуживают матчи против «Юности», почему-то постоянно концовку игры мы играем в меньшинстве. Почему судьи трактуют правила неодинаково в разные стороны? Кто им позволил? Их четыре человека. Кто-нибудь будет с них спрашивать, в конце концов, у нас в лиге или нет? Поменялось руководство Федерации. Почему судейство все такого же уровня? Ситуация такова на данный момент, что каждый из тренеров в этой лиге ходит под топором, потому что у каждого из тренеров стоит задача, над ним висят какие-то цели и все остальное. А тут безнаказанные пацаны просто ходят по льду в полосатых майках и творят, что хотят.

Зрители увидели в этом поединке 7 шайб и один не заброшенный буллит.

К слову, игрок «Юности» Виктор Туркин, который штрафной бросок не реализовал, в итоге исправился и за 13 секунд до финальной сирены перевел эту встречу в овертайм – 3:3. Однако в дополнительном периоде Иван Усенко оформил дубль и все же принес победу солигорскому «Шахтеру» – 4:3.

Ярослав Чуприс, нападающий ХК «Шахтер»:

Команду с победой, молодцы. Все равно два очка в такой игре, тем более принципиальный соперник для меня и для всех всю жизнь. Выигрываем за счет командной игры, у нас нет сильно выраженных супер бомбардиров.

Из других результатов этого вечера отметим сенсационную победу «Витебска» над «Неманом», а также сухую викторию «Химика» над «Лидой».

Таким образом, в турнирной таблице «Юность» отдалилась от первой строчки, на которой с каждым туром закрепляется «Шахтер». Неман занимает пятое место с большим отрывом от четвертой позиции, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.