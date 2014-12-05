«Азбука хоккея» на СТВ: как будущие звезды ледовой игры делают первые шаги в хоккее

Рубрика «Азбука хоккея». В ней программа «Горячий лед» на СТВ рассказывает о базовых принципах игры, писанных и неписанных правилах, истории этого вида спорта. Корреспондент программы расскажет, как будущие звезды ледовой игры делают первые шаги в хоккее.

Хоккей – тот вид спорта, в который нужно приходить как можно раньше.

Понятно, что у четырех-шестилетних детей сначала не все получается: то ноги разъедутся, то синяки на разных частях тела появятся. На первых порах хоккеисты падают, ползают, толпой катаются за шайбой, что выглядит достаточно сумбурно и забавно. Но именно таким образом нарабатываются первый опыт.

Впрочем, Влад Маскалев из толпы сверстников выделяется. Ему удается уверенно (естественно, для его возраста) стоять коньках. Кстати, уже с первых же тренировок детей приучают к самостоятельности – родителям ни то что на лед, но даже на трибуны вход заказан.

Иван Ночевной, тренер ХК «Юность»:

Мы стараемся научить их кататься спиной, более сложным техническим элементам, а потом они берут клюшку и начинают дальше кататься с клюшкой, с шайбой. Так постепенно у нас построен план работы.

Анастасия Маскалева, мама Влада:

На самом деле, когда ребенок машет, это отвлекает детей от тренировочного процесса. Поэтому я к этому отношусь с пониманием.

На первых тренировках ни на ком крест сразу не ставится. Тренер лишь определяет, кто более подготовленный.

Влад, к слову, попал в сильнейшую группу. Задатки есть – их осталось развить. А для этого нужно стремиться, хотеть, работать и побеждать. Хотя бы самого себя.

Ни для кого не секрет, что хоккей – вид спорта затратный. Коньки, защита, шлем стоят немалых денег. Но ведь горящие глаза собственного чада – лучшая награда.

Анастасия и Юрий Маскалевы, родители Влада:

Посмотришь: амуниции много, на самом деле. Но это правильно, потому что защищает колени, локти, спину. Нагрудник сразу купили, шлем, краги, коньки. Можно все сразу купить, но тяжеловато, на самом деле.

Занятие в хоккейной школе сродни посещению детсада – ежедневно, обязательно и рано утром. Одни скажут: потерянное детство. Другие возразят: уж лучше секции, чем компьютер, телевизор или планшет.

Удивительно, но факт: свой вид спорта и судьбу Влад выбрал сам. Началось все с роликовых коньков, подаренных родственниками. Далее – увлеченный просмотр на трибунах матчей домашнего чемпионата мира. Итог – просьба записать в секцию.

Анастасия и Юрий Маскалевы, родители Влада:

Когда набирали хоккейную секцию, предложили Владу. Он согласился, потом загорелся. Это такая предварительная история. Потом пошла покупка шлема, краг.

Сначала думали просто попробовать, захочет он или нет. Желание ребенка по началу – это одно. А потом, может быть, все-таки гаснет. Но наоборот он горел, ему больше хотелось.

Дети вышли на лед, все попадали, а он поехал. Были навыки. Если растет чемпион, надо же развивать дальше.

Несмотря на травмоопасность и дороговизну этого вида спорта, в хоккей идут. И кто знает, может, уже здесь и сейчас на льду «Чижовка-Арены» рубятся будущие Грабовский, Салей или даже Грецки.

Анастасия и Юрий Маскалевы, родители Влада:

Пожелать, чтобы отдавали все, и не обязательно в хоккей. Потому что, во-первых, интересно. Сейчас все сидят в компьютерах, малоподвижный образ жизни. В основном. Просто рекомендую и желаю, чтобы родители не отступали, именно развивали своих детей. Потому что потом будут обязательно хорошие плоды.