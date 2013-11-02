Хоккейная команда Президента Беларуси и команда Минской области встретились на площадке спортивного клуба «Юность»

Новости Беларуси. На ледовой площадке спортивного клуба «Юность» в Минске состоялся матч-открытие Седьмых республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

На льду встретились хоккейная команда Президента Беларуси и команда Минской области. Обе дружины были настроены на победу и показали красивую игру. После серии взаимных передач счет был открыт на 5 минуте. С передачи Главы государства шайбу в ворота соперника забросил Андрей Михалёв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Савилов, нападающий команды Президента Республики Беларусь:

Этот хоккейный сезон - знаковый для Беларуси перед Чемпионатом мира. Поэтому этот сезон — больше, как подготовка болельщиков к Чемпионату.

Дмитрий Панков, нападающий команды Минской области:

Для нас важны и нужны такие турниры, потому что уже профессионально не играем, но хочется все-таки быть в нормальной форме и играть в хоккей.

По традиции во время соревнований на ледовой арене встречаются как любители, так и бывшие профессионалы. Болельщики отмечают высокий уровень мастерства и накал эмоций.

Болельщица:

На хоккей ходим часто, эмоции замечательные. Сегодня тоже пришли посмотреть.

Болельщица:

Стараемся ходить на все матчи — нашему ребенку очень нравится. Мы всей семьей приобщились: ходит и муж с нами, и дедушка, и даже бабушку с собой иногда берем.

Болельщица:

Переполняют эмоции — всегда какой-то адреналин в крови.

Болельщик:

Пришли посмотреть на открытие и на первую игру. Тем более, знаем, что в прошлом году команда Минской области неплохо выступила. И ожидаем хорошую увлекательную игру.

Но в эти минуты завершается 3 период — остается всего пара минут до финального свистка. В счете ведет команда Президента — 8:1.